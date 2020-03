Gheorghe Piperea, dupa o declaratie de la BNR despre coronavirus: 'Va era dor de gandirea sanatoasa, razboinica, fascistoida?'

Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de Drept comercial la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, reacţionează la o declaraţie a unui reprezentant BNR despre situaţia economiei în perioada în care este decretată starea de urgenţă. Piperea lansează un avertisment cu privire la posibile "tunuri" care pot fi date în această perioadă şi îşi exprimă neîncrederea că BNR va lua lămurile necesare.

"Va era dor de gandirea sanatoasa, razboinica, fascistoida?

Iata o mostra :

“E o realitate că economia funcționează și în vreme de război. De multe ori, a funcționat chiar mai bine în vreme de război”.

(Adrian Vasilescu, consultant de strategie al BNR, interviu pentru dcnews)

Acum ramane de vazut, in ce consta razboiul, cine cu cine se confrunta in razboi, cine face profit si cine pierde din zisul razboi.

Bine, nu o sa stim nimic mai devreme de 5 ani (sau nu o sa stim nimic, niciodata), pentru ca suntem in plina stare de urgenta, timp in care nu se vehiculeaza decat informatiile oficiale, verificate in prealabil. Doar nu o sa ne spuna Vela sau Orban cine o sa faca biznis fara licitatie cu statul, cine o sa faca mega-profit din saracirea populatiei si distrugerea sectorului IMM-urilor si a micilor afaceri ale freelancerilor, in ce portofoliu se vor acumula actiunile intreprinderilor publice listate la bursa si unde se duc cu toptanul banii imprumutati iresponsabil de jucatorul la pacanele Câtu.

Dar macar stim ca BNR, ca strategie, se asteapta sa vada o economie care functioneaza “chiar mai bine” in vreme de razboi.

Credeti ca BNR va pune la dispozitia economiei “de razboi” rezervele BNR, acumulate pe spinarea noastra, a platitorilor de taxe, impozite, contributii si rate bancare umflate?

Credeti ca BNR va stimula in directia corecta bancile, adica spre finantarea cu dobanzi decente a economiei si catre reducerea poverii debitorilor persoanelor fizice?

Credeti ca BNR va penaliza bancile comerciale care isi plaseaza lichiditatile aproape exclusiv in titluri si obligatiuni de star, si nu in credite comerciale?

Credeti ca BNR va interzice temporar exportul de capital catre bancile - mama din strainatate dinspre bancile “romanesti”?

Credeti ca va accepta BNR ca optimizarea fiscala practicata de marile corporatii sa fie, in sfarsit, blocata, pentru a ramane in Romania si pentru a fi impozitata plusvaloarea aici, unde se produce?

Raspuns previzibil: nu.

Ce, credeti ca din razboi castiga toata lumea? Pai speculatorii, pai sponsorii, pai vangroningenii anti-corupti, pai influencerii de “driapta” nu trebuie “sa mananca” si gura lor ceva?

Mai cititi odata Pe aripile vantului, de Margaret Mitchel, ca tot suntem obligati sa stam acasa. Concentrati-va pe Rhet Buttler", scrie Piperea pe Facebook.