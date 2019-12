Gheorghe Piperea ii compara pe sefii BNR cu Scrooge si Grinch: 'Generatii de (fosti) copii frustrati vor sti cine le-a furat Craciunul'

Avocatul Gheorghe Piperea, unul dintre autorii legii dării în plată, îi compară pe oficialii BNR cu personaje celebre din literatură. Însă, spre deosebire de aceste personaje, care au trecut de la a urî Crăciunul la a-l sărbători, oficialii BNR rămân consecvenţi în discursul împotriva familiilor ruinate de bănci, mai afirmă Piperea.

"Cunoasteti personajul Ebenezer Scrooge din A Christmas Carol, de Charles Dickens? Dar pe Grinch, cel care a furat Craciunul?

E, astazi, de Sf. Nicolaie, domnul Vasilescu de la BNR inca se lupta cu legea darii in plata (oare la ce bun, de vreme ce legea a fost neutralizata de judecatori ...). Este la al cincilea editorial scris pe aceasta tema in Ziarul financiar. Printre altele, in editorialul de azi, mos Vasilescu da un citat aproximativ din Adam Smith (autorul Avutiei natiunilor) despre un brutar care nu face paine din bunatate si altruism, ci din interes propriu, egoist.

Adam Smith spunea, insa, ca brutarul, cizmarul, croitorul etc. nu se pot imbogati daca nu are cine sa le cumpere produsele pentru ca, de exemplu, oamenii simpli au fost ruinati de banci sau concediati de patron. Adam Smith mai spunea ca interesul personal al celui care vrea sa se imbogateasca este bun atata vreme cat face sa creasca averea natiunii, prin slujbele pe care le creeaza si prin micile afaceri care il insotesc in intreprinderea sa temerara, asa cum refluxul duce de la tarm si marile corabii comerciale, si micile barci pescaresti. Cand averea natiunii stagneaza sau scade, pentru ca intreprinzatorul, ajuns suficient de bogat ca sa isi mai asume alte riscuri, nu isi mai reinvesteste averea, multumindu-se cu rentele, monopolurile si privilegiile, iar slujbele si afacerile mici dispar, niciun vas nu mai pleaca de la tarm. Mai mult chiar, fluxul poate strivi orice corabie de tarm. Este ca si cand un pirat si-ar fi ascuns comoara pe o insula si ar fi uitat-o acolo, luand secretul cu el dincolo, pe lumea cealalta.

Bine, pe vremea lui Adam Smith (cartea respectiva a fost publicata in jurul anului 1790) bancile nu covarseau economia, politica, societatea si psihologia multimilor. De aceea, exemplele pe care Adam Smith le lua pentru a-si proba teoriile erau povesti cu brutari.

In fine, nici Charles Dickens nu a descris un personaj rau si cinic pana la capat. Ebenezer Scrooge, dupa ce este plimbat in trecut si in viitor, realizeaza ca egoismul, rautatea si mizantropia i-au rapit viata, ceea ce il determina sa observe ca sarbatoare Craciunului, care este despre familie si despre altruism, poate sa ii redea un pic din viata pe care si-a refuzat-o. Si ajunge onoreze si sa serbeze Craciunul tot timpul anului.

Nici Grinch nu e rau pana la capat. A furat Craciunul, e adevarat, dar singuratatea il face sa nu simta nicio placere in asta, de unde desfasurarea ulterioara, cu cadourile si intreaga festivitate restituite orasului Whoville.

Legea darii in plata era despre iertare. Si despre locuinta familiala. Domnul Vasilescu si ceilalti Scrooge sau Grinch din banking au urat cu disperare aceasta lege. Si nu le-a trecut nici acum. Dar nu au reusit nici sa faca oamenii sa iubeasca bancile si nici sa rupa coeziunea familiilor supra-indatorate sau falite, chiar daca acesti oameni simpli nu au nici acum bucate de pus pe masa de Craciun. In orice caz, nu au belsugul pe care il promoveaza reclamele. Au reusit doar sa "creasca" generatii de (fosti) copii frustrati, care vor sti cine le-a furat Craciunul", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.