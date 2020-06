Gheorghe Piperea il INGROAPA pe Mugur Isarescu: sesizari catre marile instuții financiare și ziare de prestigiu

Avocatul Gheorghe Piperea susține că va trimite sesizări către toate organismele financiare internaționale, dar și către marile ziare ale lumii pentru a arăta că Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a fost colaborator al Securității

”Daca preferati sa taceti, acceptati implicit domnia ticalosilor, pentru ca va simtiti mai in siguranta daca NU protestati si nu sperati. Ticalosii vor invinge mereu daca toti oamenii buni vor prefera sa tina capul la cutie si sa nu le ia apararea victimelor. Cand fiecare om bun care a tacut va fi devenit victima, nu va mai avea cine sa ii ia apararea.

Cat despre mine, eu voi anunta astazi bloomberg, Financial Times, Der Spiegel si Le Figaro ca guvernatorul BNR a fost declarat oficial, de o autoritate a Statului roman, colaborator al Securitatii, fost politie secreta comunista.

De asemenea, voi sesiza Banca Centrala Europeana, Bank of International Settlements, BERD, FMI si Banca Mondiala si le voi cere, be baza deciziei CNSAS care il condamna moral pe guvernatorul BNR sa ii ceara acestuia demisia, pentru incompatibilitate morala.

Nu voi sesiza Parlamentul Romaniei, singura autoritate care ar putea sa il demita pe domnul Isarescu din functia de guvernator al BNR, pentru ca ar fi un demers inutil. Ba chiar ar fi riscant - parlamentarii l-ar reconfirma in functie in urale si cu aclamatii.