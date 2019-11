Gheorghe Piperea profețește un CUTREMUR economic: vine urgia! Euro ajunge la 5,5 lei

Avocatul Gheorghe Piperea susține că în sistem cunoscătorii au început deja să fugă de leu și în perioada imediat următoare este așteptată o adevărată explozie a monedei euro, care ar putea ajunge la 5,5 lei.

Tara fierbe la focul devalorizarii intentionate a cursului leu - euro*, sub loviturile de ciocan ale tiribombistului de la MF, care forjeaza cand un deficit bugetar artificial, cand o realocare de bani de la educatie si infrastructura catre aparare si serviciile secrete, cand un imprumut la banci cu dobanzi de trei ori mai mari decat dobanzile la depozit, si sub asaltul “economistilor” de carton care cer amanarea majorarii pensiilor, iar dl Vasilescu se razboieste cu legea darii in plata.

Sa ii spuna cineva venerabilului ca aceasta lege a fost neutralizata pe cale jurisprudentiala.

Ar face mai bine venerabilul daca le-ar atrage atentia bancilor asupra urgiei care vine - cresterea cursului la 5,2-5,5 lei/euro, cresterea cu 3-4 pct a dobanzii (care, oricum, e deja la 5-7%, in valori reale) si cresterea inflatiei la 5% va determina un nou tsunami de supra-indatorare si faliment ale consumatorilor si ale IMM-ilor. Provizioanele necesare vor curati, in sfarsit, piata financiara de cei 10-12 zombies bancari.