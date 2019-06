Gheorghe Stan, dupa vandalizarea sediului SIIJ: ''O sa consider ca este doar o simpla coincidenta''

Gheorghe Stan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Stan, procurorul-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), reactioneaza la gestul unor activisti #rezist care au aruncat, luni, cu vopsea in fata sediului SIIJ si au montat un lacat pe poarta de acces de acces auto. Lovitura data de CCR opozitiei: Gheorghe Stan si Cristian Deliorga isi pot incepe mandatele de judecatori constitutionali "Eu pot intelege dreptul fiecaruia de a-si exprima nemultumirea fata de modul de functionare a institutiilor judiciare, dar acest drept nu se exercita abuziv. Este o lipsa de respect si fata de noi, si fata de persoanele care sunt invitate aici, in orice calitate. O sa consider ca este doar o simpla coincidenta faptul ca a ...