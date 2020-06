Gheparzii Summer Camp Constanta, stagiu de pregatire dedicat tinerilor baschetbalisti

Punem umărul la dezvoltarea baschetului din România chiar și în vremuri grele. Așa cum am anunțat anterior, la începutul lunii august, avem plăcerea de a organiza în premieră, alături de Gheparzii din Cluj ai reputatului antrenor Marcel Țenter, actualmente - preşedintele Colegiului de Antrenori al Federaţiei Române de Baschet și fost antrenor al echipei naționale de seniori a României, un camp de pregătire pentru tinerii baschetbaliști care, sperăm noi, vor face cinste țării și orașului Constanța în viitorul apropiat. Ca și restul acțiunilor de până acum, întreprinse de Phoenix Constanța, Summer Camp-ul organizat în calitate de partener găzdă, se încadrează în strategia CS Phoenix și continuă munca începută în urmă cu 11 ani, aceea de a contribui la reconstruirea din temelii a baschetul constănțean și românesc, a declarat Cristian Mănăstireanu, președintele clubului de pe litoral.

Gândit inițial drept un stagiu de pregătire dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, datorită interesului ridicat de care s-a bucurat proiectul domnului antrenor Marcel Țenter, am decis de comun în calitate de parteneri ai Summer Camp-ului, ca la ediția de anul acesta, să se permită accesul la pregătire și sportivilor din grupele mai mari, până la U18, a mai spus Cristian Mănăstireanu.

• Acțiunea presupune șase zile de antrenamente, fiind structurat pe patru categorii de vârstăUn stagiu de pregătire pentru tinerii baschetbaliști, Gheparzii Summer Camp Constanța, se va defășura în municipiul de la malul mării, între 4 și 9 august a.c., gazdă fiind Phoenix Știința Constanța, care organizează acțiunea alături de „Gheparzii“ din Cluj.Campul presupune 6 zile de antrenamente, fiind structurat pe 4 categorii de vârstă, respectiv Under 12, Under 14, Under 16 și Under 18.Pe lângă ședințele de antrenament coordonate de Marcel Țenter, vor avea loc ședințe de pregătire fizică, precum și seminarii de „mental coaching“ și nutriție pentru sportivi.Toți sportivii dornici de progres sunt așteptați să participe la Camp, înscrierile fiind în toi.Indiferent de clubul de proveniență, de vârstă sau gen, baschetbaliștii sunt așteptați să solicicite informații pe adresa email constanța@gheparzii.ro.Toți sportivii vor aduce cu ei minge pentru antrenamente, organizatorii asigurând toate celelalte materiale pentru respectarea cu strictețe a reglementărilor în vigoare privind limitarea riscului infectării cu noul coronavirus.