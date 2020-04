80% dintre cazurile de îmbolnăvire prezintă variante mai ușoare ale bolii, astfel că ar trebui să fim pregătiți oricând pentru a face față acasă bolii noi sau un membru al familiei, anunță stiri.tvr.ro. Conform unui studiu citat de jurnaliștii americani de la Wall Street Journal, pentru cazurile ușoare de coronavirus, care vor rămâne acasă, alături […] The post Ghid de supraviețuire pentru cazurile ușoare de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.