Ghidul angajaților care se intorc la serviciu

Ministerul Muncii a publicat un ghid pentru angajatori și salariați, pentru revenirea la serviciu. Printre măsurile necesare se numără verificarea temperaturii angajaților, program de lucru decalat, culoare speciale de circulație în interiorul firmelor, dezinfecția suprafețelor de lucru, munca la distanță acolo unde este posibil. Obligațiile angajaților: respectă toate instrucțiunile prevăzite în planul de prevenire și […]