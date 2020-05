Ghinioanele se țin lanț de el! Adrian Titieni, dat in judecata de propria fiica, la scurt timp de cand Alexandru Papadopol i-a „suflat” nevasta

Vă mai aduceți aminte de episodul halucinant, extrem de amoros, în care Alexandru Papadopol a fost actorul principal? Ei bine, în urmă cu aproape un an, actorul i-a „suflat” de sub nas lui Adrian Titieni soția, pe Adriana Titieni. Nici nu a apucat să-și revină din șocul trăit, căci Titieni are din nou parte numai […]

