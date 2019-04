Giani Kirita, socru mic! Fiica lui, Roxana, vrea sa se casatoreasca cu iubitul ei

Giani Kirita va avea o mare surpriza cand se va intoarce din Republica Dominicana, acolo unde este plecat de cateva luni la emisiunea Exatlon. Fiica lui, Roxana, vrea sa se casatoreasca cu iubitul ei, iar fostul fotbalist va deveni socru mic.

Se pare ca de ceva timp, tanara de 20 de ani i se adreseaza partenerului ei de viata cu apelativul „sotule” sau „husband” (n.r sot in limba engleza). El ii raspunde mereu cu „iubita mea sotie” si, mai mult decat atat, i-ar fi dat deja inelul de logodna.

„Roxana il iubeste mult pe Faris, iar el spune ca nu ar putea trai fara ea. La inceputul relatiei a mai facut-o sa sufere, dar dupa ce a pierdut-o, timp de cateva luni, si-a schimbat total comportamentul fata de ea. O iubeste, o respecta si le-a spus prietenilor lui ca ar vrea ca ea sa fie mama copiilor lui„, a declarat un amic al lui Faris, pentru Wowbiz.ro.

„M-am intalnit cinci minute cu el si i-am zis doar sa aiba grija de Roxana ca altfel il mut din Bucuresti. Prima oara nu prea mi-a placut de el. Numai tata de fata frumoasa sa nu fii. Are o dragoste din aia de ma ia Salvarea! Are un iubit aproape de o seama cu ea„, spunea Giani acum ceva timp despre relatia fiicei lui.

Mama lui Giani Kirita vrea sa isi insoare fiul

Niculina Ivan, mama fostului fotbalist, isi doreste sa-l vada din nou la casa lui, cu o femeie iubitoare, care sa il respecte. De altfel, a mai povestit ea, Giani Kiritai-a promis inainte sa plece la filmarile pentru „Exatlon” ca o sa se gandeasca serios la insuratoare.

„Ii zic sa se stabileasca la casa lui. O sa fie mult mai bine asa, are o stabilitate. Nu-mi place ca e singur! El mi-a promis asta inainte sa plece la «Exatlon», ca o sa se gandeasca sa se insoare. Acum nu are o iubita stabila, pentru ca a avut doar relatii pasagere in ultima vreme”, a povestit Niculina Ivan, potrivit wowbiz.ro.

In cadrul interviului, mama lui Giani Kirita a vorbit si despre fosta nora, care i-a daruit doi nepoti: Marco si Roxana Kirita.

„Eu nu m-am bagat in viata baiatului meu nici cand a fost casatorit cu mama copiilor lui. Daca ea spune contrariul, e problema ei. Si cand s-au despartit, eu i-am zis ca “imi cred copilul meu, asa cum parintii tai te cred pe tine”. Indiferent daca a gresit el sau a gresit ea, eu mi-am dorit sa se impace, sa fie impreuna cu copiii lor„, a mai spus Niculina Ivan.

