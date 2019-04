Gianina Ilies a parasit Ferma, in urma duelului cu Brigitte Nastase

In editia de joi seara, 11 aprilie, Gianina Ilies a parasit Ferma, in urma duelului cu Brigitte Sfat. Cele doua au luptat cu toate puterile sa ramana in competitie, insa din pacate, cea de-a doua „bandita” a plecat acasa, la cateva saptamani dupa Vali Barbulescu.

„Parasesc cu mare durere in suflet Ferma. M-am atasat de ei. Imi pare rau ca ii las. Eu am facut tot ce am putut. Nici nu stiu ce sa zic, imi pare rau ca plec asa. Perioada petrecuta la cocioaba a fost cea mai frumoasa, o experienta minunata”, a spus Gianina Ilies dupa ce a pierdut duelul cu Brigitte.

In editia de joi seara la Ferma, Brigitte a ales pe cine va lua la duel. Decizia ei i-a socat pe ceilalti, mai ales ca acestia se asteptau la o alta alegere. Din cauza acestui duel, bruneta a reusit sa provoace un scandal de proportii in ferma, astfel ca ambele tabere, atat vechii fermieri cat si banditii s-au acuzat intre ei de tradare.

Brigitte a ales sa mearga la duel cu Gianina Ilies. Fosta sotie a lui Ilie Nastase si-a dorit foarte mult sa ramana in Ferma si a reusit. „Niciodata nu am fost mai motivata sa raman. Mi-am dorit foarte mult si pentru Florin”, a spus Brigitte la Pro tv.

