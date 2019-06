Gianluigi Buffon a plecat de la PSG: 'Am fost foarte impresionat. Va mulțumesc inca o data din toata inima'

Aventura portarului italian Gianluigi Buffon la PSG s-a încheiat. După un an în tricoul parizienilor, campioana Franței a anunțat că goalkeeper-ul va pleca de pe Parc des Princes, informează Mediafax. Anunțul a fost făcut pe pagina de Twitter a grupării din Paris.

"Un gentleman atât pe teren, cât și în afara lui și un coleg extraordinar. Îți dorim tot ce e mai bun în viitor. La revedere și mulțumim pentru tot", au scris francezii în postarea de pe contul de socializare.

Buffon în vârstă de 41 de ani a ajuns la PSG în vara anului 2018, de la Juventus, și a evoluat în 25 de meciuri, în toate competițiile, câștigând cu echipa din Paris titlul de campion al Franței.

"Mulțumesc tuturor pentru tot ce am avut șansa să experimentez la Paris", a spus Gianluigi Buffon, pe site-ul oficial al clubului, care a mai continuat: "Mulțumesc pentru emoțiile pe care le-am împărțit. 12 luni, am ajuns la PSG entuziasmat, primit cu o căldură incredibilă de fani. A fost foarte impresionat. Vă mulțumesc încă o dată din toată inima. Plec fericit că am trăit această experiență, care m-a ajutat să cresc. Astăzi, aventura mea în afara Italiei se încheie".