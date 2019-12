Gianluigi Buffon explica de ce a ramas la Juve cand formația a retrogradat in Serie B: 'A fost o șansa sa ofer o lecție tinerilor care au ca pasiune fotbalul'

Gianluigi Buffon și Del Piero sunt unii dintre jucătorii emblematici ai formației Juventus care nu abandonat clubul din Torino când "Bătrâna Doamnă" a fost implicată în scandalul "Calciopoli" în mai 2006. Atunci mai multe formații din Serie A și B au fost acuzate că au trucat meciuri, potrivit Mediafax.

Atunci, mai multe nume mari precum Ibrahimovic, Emerson, Zambrotta, Vieira, Mutu, Cannavaro și Thuram au preferat să plece de la Torino, iar Del Piero și Buffon au rămas.

Portarul în vârstă de 41 de ani a explicat motivul din cauza căruia a rămas și în liga secundă la Juventus:

"Într-o lume plină doar de vorbe goale, aceasta a fost o șansă să ofer o lecție tinerilor care au ca pasiune fotbalul. Această lecție o poți da doar dacă ești pus în fața unei situații în care poți renunța cu ușurință la ceva pentru un alt lucru mult mai important, dar alegi să nu renunți. Eu, atunci, am ales să rămân. Aveam 28 de ani și eram la mijlocul carierei mele. Luptam pentru Balonul de Aur. Dacă luam altă decizie lucrurile s-ar fi întâmplat diferit, dar eram sigur că dacă mă voi purta bine și voi fi generos, viața îmi va întoarce binele. Am aproape 42 de ani și sunt în continuare aici datorită deciziei pe care am luat-o în urmă cu 14 ani".

În acest sezon, portarul italian Gianluigi Buffon a evoluat în cinci partide. Maurizio Sarri îl preferă pe Szczesny ca titular în poarta grupării Juventus.