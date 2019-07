Gica Hagi: "Cand faci un lucru nu-l faci gandindu-te la bani. Vrem ca acestei generatii sa nu ii lipseasca nimic"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gica Hagi, unul dintre fotbalistii emblematici ai Romaniei a fost invitat in aceasta seara, la Antena 3. Marele campion a marturisit ca destinul l-a ajutat sa investeasca in tineri, iar pentru a forma, a educa in sport, ca in orice alta meserie, munca este elementul fundamental. „Romanul este foarte creativ. Iar in sport pe langa conceptul tehnic, ai nevoie de creativitate. Jucatorul daca este foarte bine format in teren are si creativitate. Acest lucru s-a vazut si la acest campionat european fantastic, facut de aceasta generatie care ne-a adus speranta, putere, bucurie si incredere ca suntem romani”, a declarat Gica Hagi. „Cand faci un lucru nu-l faci gandindu-te la bani. Ei te ajuta doar sa iti indepl ...