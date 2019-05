Gica Hagi, dupa victoria cu rezervele: 'Am demonstrat ca sunt bun! Chiar daca am inlocuit opt jucatori, am castigat'

Gheorghe Hagi a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Sepsi, scor 3-1, că FC Viitorul a făcut un joc frumos şi s-a impus deşi a avut o formulă diferită faţă de jocul trecut, ceea ce arată că el este bun.

“În seara asta am demonstrat că sunt bun, chiar dacă am înlocuit opt jucători am câştigat. După ce am luat gol au dat mai mult şi a venit tot ce a fost frumos în seara asta. A ieşit un meci frumos. Cu Eric de mâine o să am o discuţie pentru la anul, dacă vrea să rămână să mai slăbească 2-3 kilograme, îi trebuie ritm şi intensitate. Facem un pariu, o să încerc să-l conving de ce e bine. Eric o să fie un fotbalist român-brazilian foarte bun. Avem nevoie de un decar, pentru că Ianis poate să plece. Pitu are un viitor mare, va sta cu noi şi îl vom aduce la forma şi intensitatea care trebuie”, a spus Hagi la Digi Sport.

De cealaltă parte, Marin Barbu şi-a criticat echipa: “O echipă care joacă fără suflet. Păcat că în loc să lase o impresie bună ca în campionatul regulat. Acum s-a schimbat în rău. Condiţii foarte bune şi această bunătate câteodată costă. Suntem cu banii în buzunar, aşteptăm vacanţa, nu ne mai e foame. Dar s-ar putea să nu mai dea de asemenea condţii la alte echipe”.

Formaţia FC Viitorul a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în primul meci al etapei a opta a play-off-ului Ligii I, în care a revenit de la 0-1.

Oaspeţii au deschis scorul prin Hamed, în minutul 49.

Constănţenii au egalat prin Calcan, în minutul 51. Calcan a înscris şi în minutul 68, iar cel care a stability scorul final a fost Eric (’74).

În minutul 84, Pitu (Viitorul) a ratat un penalti acordat pentru un fault în careu.