Gica Hagi și-a anunțat plecarea de la FC Viitorul, imediat dupa caștigarea Cupei Romaniei: aproape ca l-a convins pe Gica Popescu sa-i ia locul

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, sâmbătă seară, după câştigarea Cupei României, că se bucură de acest moment bun al echipei FC Viitorul, dar totodată se gândeşte la următorii zece ani pentru gruparea constănţeană. El a menţionat, la Digi Sport, că probabil pentru fiul său Ianis a fost ultimul meci la FC Viitorul, informează News.ro.

“Fericire, bucurie, e bine. Un moment bun al nostru, ne bucurăm de el. Am muncit mult. Ştiam că va fi foarte greu în finală, dar am avut răbdare. Să construim, că ei uşor uşor o să cedeze. Ghiţă, extraordinar, momentul lui, el a adus Cupa. Îi urez baftă lui Băluţă şi în continuare să crească, pentru că are calităţi multe, inteligenţă şi personalitate. Premisele toate duc spre ultimul pentru Ianis. Se duce la echipa naţională acum”, a spus Hagi.

Întrebat dacă va rămâne la conducerea tehnică a FC Viitorul, el a răspuns: “Nu se ştie. Cu mine orice e posibil, sunt imprevizibil. Eu voi fi în continuare lângă echipă totdeauna. Construim pentru următorii zece ani un alt proiect, să devenim mai buni în fiecare zi”.

Hagi a menţionat că speră că l-a convins pe Gheorghe Popescu să vină la FC Viitorul.

Gheorghe Hagi a mai declarat că Viitorul joacă întotdeauna pentru a face performanţă, nu pentru a-i ajuta pe alţii, şi că speră ca echipa sa să aibă un parcurs mai bun decât în trecut în cupele europene.

Formaţia FC Viitorul a câştigat Cupa României, sâmbătă seară, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, învingând în finală echipa Astra Giurgiu, cu scorul de 2-1, după prelungiri. Giurgiuvenii au condus cu 1-0 din minutul 41 şi au rămas în inferioritate numerică în minutul 81.

Au marcat: Denis Alibec ’41 / Virgil Ghiţă ’76, Eric ‘106. În minutul 115, Ghiţă a scos de pe linia porţii mingea la un şut al lui Begue.

FC Viitorul a jucat în premieră finala Cupei României, iar pentru Astra a fost a treia finală.

Constănţenii vor juca, datorită acestui succes, în turul doi preliminar al Ligii Europa.