Gica Hagi il refuza elegant pe Gigi Becali - Oferta pentru Ianis e foarte mare pentru Romania, e fantastica. Dar cautam ceva

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, sâmbătă, că Gigi Becali a făcut o ofertă foarte mare pentru Ianis, dar jucătorul "are nevoie de o provocare europeană", potrivit news.ro.

“Eu am vorbit cu Gigi, Gigi mi-a zis şi mie, e intenţia lui, oferta e foarte mare pentru România, e fantastică, părerea mea, dar căutăm ceva, analizăm să vedem ce opţiuni are, ţinem cont şi de partea europeană. Eu cred că Ianis în România a arătat tot ce poate, el are nevoie de o provocare europeană, iar în momentul de faţă, cel puţin eu ca şi manager văzându-l, avându-l şi lucrând cu el, e momentul ideal pentru el să facă următorul pas european, unde trebuie să aibă o echipă capabilă să îl facă să devină şi mai bun, să joace şi să aibă o echipă care să îl facă să devină mai bun, să facă următorul pas pentru a ajunge la cei mai mari. Eu cred că Ianis poate să joace pentru cele mai mari cluburi ale Europei, dar următorul pas trebuie să fie foarte bine gândit, bine evaluat. Să găsească o echipă care îi oferă spaţiu, care are un proiect cu Ianis şi următoarea dezvoltare a lui, de doi ani, de trei ani pentru a merge la un club foarte mare după aceea în care să câştige, să fie cel mai bun se poate să îşi îndeplinească visurile lui pe care le are”, a spus Gheorghe Hagi.

Gheorghe Popescu, noul preşedinte al FC Viitorul, consideră că Ianis Hagi trebuie să fie confortabil la echipa la care va pleca. “Sunt multe discuţii legate de Ianis. În momentul în care sunt astfel de discuţii poţi face greşeala să nu alegi cea mai bună variantă. Până la urmă Ianis trebuie să aleagă, este viitorul lui şi el trebuie să fie confortabil la echipa la care va pleca. El are toate aceste oferte, noi îl informăm de tot ce s-a întâmplat şi până la urmă el va decide dacă vreuna dintre echipele care şi-au manifestat interesul pentru el poate să fie de interes pentru viitorul său. Deci el este cel care va spune da, vreau să plec acum sau mai aştept sau aşteptăm alte oferte, dar ele sunt şi credeţi-mă nu sunt puţine”, a afirmat Popescu.

Întrebat dacă clubul ia în calcul şi oferta din Liga I, el a răspuns: “Luăm în calcul doar ofertele care vin oficial la club, scrise. Poveşti….Şi sunt din acestea scrise, sunt”.