Gica și Ianis Hagi, Mirel Radoi și George Pușcaș, dupa meciul cu Croatia: 'Sincer, nici nu indrazneam sa ma gandesc, nici nu visam'

România lui Mirel Rădoi este mică doar prin prisma vârstei. Naţionala de tineret a reuşit un scor surprinzător la debutul la EURO 2019. S-a impus cu 4-1 în faţa selecţionatei Croaţiei, prin golurile reuşite de Puşcaş, Ianis hagi, Băluţă şi Adrian Petre, potrivit mediafax.

"Mă aşteptam la forţa atacului nostru, dar nu ştiam că dăm patru goluri, însă în apărare ne-am făcut treaba. Suntem fericiţi că am început cu dreptul, era important pentru moralul nostru, să avem un avantaj, să fim la mâna noastră", a precizat Ianis Hagi la finalul meciului la microfonul celor de la TVR 1, care a vorbit şi despre sfatul venit din partea selecţionerului Mirel Rădoi:

"90 de minute, asta ni s-a transmis de pe margine. În fotbalul mare trebuie să joci 90 de minute, 120 de minute, depinde cât ţine meciul pentru că fotbalul este imprevizibil, nu ştii cum se întoarce şi trebuie să fii constant.

Ne bucurăm că am început bine, am fost la mâna noastră de la începutul jocului. Am ştiut să stăm la jumătate, am ştiut să facem presiune de sus, un joc colectiv extraordinar".

Primul gol a fost marcat în minutul 9, atunci când George Puşcaş a transformat o lovitură de la 11 metri în urma unui henţ al croaţilor.

"George era primul pe listă, ştiam că el a scos penalty-ul, l-am întrebat, după a luat mingea, a bătut şi mă bucur că a marcat. atacanţii asta trebuie să facă, să marcheze, echipa trebuie să munceacă pentru ei şi ei să marcheze. Aşa a făcut şi Petre", a mai spus Ianis, care a vorbit şi despre clipele de aşteptare din cauza VAR-ului:

"Stai să te gândeşti dacă e sau nu e. Eram sigur că e penalty, că am văzut când a dat în mână. Cu Petre s-a stat mai mult, dar e bine că s-a validat golul. Sunt emoţii, dar când vezi faza dinainte e altfel. Ştiam că va da gol".

George Puşcaş a evoluat la cel mai înalt nivel în meciul cu Croaţia, câştigat cu 4-1, iar la final a ţinut să le mulţumească celor aproape 5.000 de oameni care au susţinut România U21, în San Marino.

Puşcaş e conştient că România U21 a intrat în istorie, după ce a obţinut primele puncte la un turneu final, dar vârful lui Palermo spune că el şi colegii lui nu se vor opri aici: "În prima repriză a fost incredibil de cald. E bine că am gestionat cum trebuie situaţia. Mă simt obosit, la fel şi colegii mei, dar avem două zile ca să ne punem la punct. E un rezultat mare, este un rezultat istoric. Pentru că România n-a mai scos vreun punct la EURO U21 până acum. Nu vrem să ne oprim aici! Le mulţumim tuturor care au fost prezenţi astăzi. Ne-au dat o mare mână de ajutor, au fost al 12-lea om în teren", a spus George Puşcaş, la finalul partidei cu Croaţia.

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, marţi, că nu visa ca echipa naţională de tineret să învingă la scor reprezentativa Croaţiei, potrivit news.ro.

"Sincer, nici nu îndrăzneam să mă gândesc la un asemenea scor, nici nu visam. Mă bucur pentru băieţi, pentru atmosferă, pentru că ne-am simţit ca acasă. Important e că i-am făcut fericiţi pe românii care au fost la meci şi pe românii care au fost în faţa televizoarelor. Mă bucur că s-a creat această emulaţie cu naţionala de tineret şi suntem urmaţi peste tot de români. Asta înseamnă că prin fiecare prezenţă la meci contează determinarea pe care o arată băieţii, chiar şi dacă nu este un rezultat pozitiv. Cred că va fi mult mai dificil cu Anglia, cu tot respectul pentru Croaţia, Anglia are un ritm mult mai bun de joc şi va fi un meci dificil. În seara asta ne vom bucura de acaestă primă victorie, prima victorie pentru România la un Campionat European de tineret şi vom începe să vorbim de mâine despre Anglia", a spus Rădoi, la TVR.

Naţionala de tineret a câştigat meciul cu Croaţia de la Euro-2019, scor 4-1, la 25 de ani de la victoria echipei conduse în teren de Gheorghe Hagi, în faţa Columbiei (scor 3-1), la Cupa Mondială din SUA. Rugat să comenteze această situaţie, Hagi a răspuns: Destiny (destin).

"Au jucat bine, meritele sunt ale lor, ale tuturor celor care au muncit acolo. Bravo lor! Ne-au făcut fericiţi, aşa cum am zis. E bine că au câştigat şi sperăm să fie în continuare la fel. Nu am mai vorbit în ultimele zile, pentru că acum vorbeşte el (n.r. - Ianis Hagi) şi ceilalţi pe teren. Ne trebuie echilibru şi să vină celelalte meciuri. Când munceşti bine, totul se construieşte. Băluţă a învăţat să dribleze de la maică-sa şi de la taică-su, de la Popescu, de la academie. Destiny (n.r. - despre faptul că meciul s-a jucat la 25 de ani după România - Columbia). Probabil că e ceva care arată bine şi să sperăm să fie în continuare frumos", a declarat Hagi.

George Puşcaş a reuşit să deschidă scorul dintr-un penalty acordat după intervenţia VAR, iar mai apoi a produs un carambol în defensiva adversă, din care Ianis Hagi a marcat pentru 3-1. Următorul meci va fi vineri, contra Angliei, de la ora 19:30.