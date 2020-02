Gica Popescu explica de ce a plecat Ianis Hagi de la Genk: 'E un pas inainte, pleaca la o echipa cu un antrenor legendar, o echipa de top'

Gică Popescu a explicat, vineri, motivul pentru care Ianis Hagi a semnat cu cei de la Rangers. Oficialul Viitorului a mai spus că antrenorul Steven Gerrard l-a dorit foarte mult pe atacantul român.

Popescu a declarat, pentru Digi Sport, că antrenorul Steven Gerrard l-a dorit foarte mult pe Ianis Hagi în echipa sa.”Pentru că nu juca la Genk, ăsta este motivul pentru care a plecat de acolo. Eu cred că este un pas înainte, pleacă la o echipă cu un antrenor legendar, o echipă de top, care joacă în cupele europene an de an. De acum totul ține doar de Ianis, antrenorul l-a dorit mult, sistemul folosit de Rangers se pliază foarte bine pe jocul lui Ianis. Să îi ținem pumnii și să îl vedem la echipa națională. Am mare încredere în capacitatea lui, are calități extraordinare, însă este un jucător care, deocamdată, nu s-a putut impune în străinătate. La cât este de ambițios și de serios nu are cum să nu răzbească”.

Gică Popescu este de părere că transferul lui Ianis Hagi la Genk nu a fost unul reușit. Oficialul Viitorului nu consideră că vina îi aparține lui Ianis, atacantul marcând pentru formația belgiană: ”În momentul în care s-a dus la Genk și a refuzat oferte financiare de cinci ori mai mari, toată lumea a aplaudat, a spus că a fost o decizie extraordinară. Nu a fost o afacere chiar reușită, nu neaparat din cauza evoluțiilor lui Ianis, pentru că el când a intrat a marcat, a jucat foarte bine. Nu știu ce s-a întâmplat, ideea e că s-a dus la o echipă puternică, unde antrenorul l-a dorit enorm”.

Ianis Hagi a fost prezentat oficial la noua sa echipă Rangers, acolo unde va fost împrumutat, până la finalul sezonului, iunie 2020, de la campioana Belgiei, Genk.

