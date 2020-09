Gica Popescu, infectat cu Covid-19, marturii de pe patul de spital: S-a dezvoltat foarte rapid! Plamanii nu arata foarte bine

Fostul mare internațional Gică Popescu este internat la Spitalul ”Matei Balș”, asta pentru că este infectat cu noul coronavirus. Popescu arată că, în prezent, se simte mai bine, dar plămânii săi nu arată prea bine și este nevoie să rămână în spital.

”Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul. Mă testasem de multe ori până atunci. De data asta am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. M-am dus și la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat? Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse ... După cum vezi, mai tușesc și acum, când vorbesc cu voi”, a declarat Gică Popescu, într-un interviu pentru GSP.

Gică Popescu spune că s-ar fi așteptat ca după maximum 5-6 zile de spitalizare totul să fie în regulă și să poată părăsi spitalul. „Din păcate, tomografia computerizată, CT-ul adică, pe care am făcut-o în weekend la nivelul plămânilor nu a arătat foarte bine, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să mai rămân spitalizat".