Gica Popescu, prezentat oficial ca presedinte la FC Viitorul: Speram ca impreuna sa ducem acest club la o alta dimensiune“

Nu mi-a fost ușor să-l conving pe Gică. Am ajuns însă la un nivel înalt, echipa a crescut an de an. A venit momentul să ne dezvoltăm, să facem un pas în plus, să facem lucruri importante. Era momentul să avem un președinte care să aibă grijă de tot ce înseamnă partea administrativă, brandul nostru, clubul nostru. El va conduce tot. E un om serios, competitiv, care ne va ajuta să devenim și mai buni. Sper să fim la înălțime, iar Gică să aibă rezultate cât mai bune, a declarat Gică Hagi.

Din 2003, de când am încheiat cariera de jucător, întrebarea care mi-a fost pusă cel mai mult a fost când mă întorc în fotbal. Am spus mereu că în țară o voi face numai alături de Gică, într-un proiect pe care noi ni-l dorim și l-am visat mereu: să facem ceva pentru fotbalul românesc. Gică a încercat de mult să mă coopteze la clubul său. Până acum, din pricina unor conjuncturi colaterale și a programului meu nu am putut merge la drum, așa cum o facem acum. Faptul că eu nu am fost până acum oficial la FC Viitorul nu înseamnă că nu am discutat mult cu Gică și nu ne-am sfătuit. Sunt alături de el de când a decis să facă acest proiect și mi-am spus mereu părerea, când mi-a cerut-o. La început, nu am crezut că se va dezvolta la acest nivel. Am văzut că și-a investit agoniseala de-o viață, cât de mult suflet a pus și cât de greu e să ducă proiectul de unul singur și m-a convins să-i vin alături. A făcut la club și partea tehnică, și partea administrativă. Dar un antrenor ca să aibă rezultate trebuie să se concentreze numai pe munca tehnică. A făcut acest lucru nemaipomenit, dar trebuia să se ocupe și de latura administrativă. De acum, acest al doilea aspect va rămâne numai în seama mea. Voi avea o responsabilitate uriașă. Sperăm ca împreună să ducem acest club la o altă dimensiune. Una dintre misiunile pe care le am e să aduc în cadrul clubului, alături de Gică, și alți oameni potenți financiar, astfel încât să mergem cu proiectul la un alt nivel, a precizat și Gică Popescu.