Gigel Stirbu, deputatul PNL de Olt:'Am votat ca slatinenii sa beneficieze si ei de scoli moderne, de spital european, de drumuri civilizate'

Deputatul PNL de Olt Gigel Ştirbu a declarat duminică la Slatina că a votat pentru viitorul copiilor, pentru un oraş în care să fie şcoli moderne, un spital european şi infrastructură civilizată, scrie AGERPRES.

"Am votat astăzi pentru un oraş modern, pentru un judeţ de viitor, am votat în localitatea mea, în care sper că se poate, se va putea şi aici la fel ca în alte localităţi ale judeţului, am votat ca slătinenii să beneficieze şi ei de şcoli moderne, de spital european, de drumuri civilizate, de infrastructură civilizată. Am votat pentru viitorul copiilor noştri", a spus Gigel Ştirbu.În judeţul Olt sunt aşteptaţi duminică la urne peste 362.000 de alegători şi până la ora 12,30 au votat peste 90.000 dintre aceştia.

