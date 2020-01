Gigi Becali: 4 jucatori FCSB pleaca

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, că mijlocaşul Dragoş Nedelcu va pleca la echipa maghiară Mol Vidi pentru 2,5 de milioane de euro. De asemenea, atacantul Harlem Gnohere va fi transferat, iar jucătorilor Diogo Salomao şi Cristian Manea li s-au reziliat contractele.

"Am cerut două milioane şi jumătate. Ei au oferit două. Au spus că (n.r. - diferenţa) să o punem la bonusuri accesibile, ca să iau banii sigur, 300 dacă sunt în cupele europene - deci iau banii sigur - şi 200 dacă intră în grupele Ligii Europa. Adică nişte clauze prin care să fim siguri că luăm două milioane şi jumătate. Două milioane şi jumătate de euro este de ajuns pentru mine şi gata. Eu cred că şi Nedelcu şi Gnohere vor pleca astăzi. Pentru Gnohere am primit de dimineaţă un telefon dacă vreau 800.000, dar banii în două tranşe şi am zis că da. Dar vreau garanţie bancară. Pentru că la turci şi la arabi - să mă ierte, respect neamurile astea, şi pe turci şi pe arabi - dar ca să faci afaceri cu ei trebuie să iei garanţii. Sunt oameni de onoare, oameni de afaceri şi foarte bogaţi, dar cu ei când ai de-a face trebuie să iei garanţii. Ba că nu ştiu ce, ba că ta la la, ba vorbeşte cu prinţul, ba că nu a fost prinţul şi după aia când să iei banii, îi iei după doi-trei ani pe la FIFA, de ce să mă judec? Salomao a plecat, Manea a plecat, i-am semnat de ieri rezilierea contractului. Asta e strategia clubului, de ce să spun eu de ce a plecat? Nu mai vreau să mâhnesc oameni", a declarat Becali, la ProX.

Mol Vidi ocupă locul 2 în campionatul Ungariei. La această formaţie evoluează fundaşul Adrian Rus.