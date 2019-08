Gigi Becali a ales noul antrenor al FCSB

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Narcis Raducan, noul director sportiv al echipei vicecampioane a facut anuntul oficial: "Nu avem vesti in privinta antrenorului. Pregatim dubla cu Guimaraes si meciul cu Medias cu un antrenor interimar, apoi vom decide. Domnul Becali va lua o decizie. Sper sa fim inspirati in ceea ce-l sfatuim. Cred ca mai degraba va fi un antrenor roman, dar nu e exclusa nicio varianta", a spus Narcis Raducan. Astfel, FCSB va incerca sa intre in grupele UEFA Europa League cu un antrenor interimar, care la nivel de seniori a antrenat doar la Viitorul Domnesti. Costel Enache este ultimul nume care l-a refuzat pe Becali, dupa ce patronul FCSB a mai testat pistele Devis Mangia, Toni Conceicao, Edward Iordanescu sau Walter Zenga. La Minutul ...