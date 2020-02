Gigi Becali a anuntat ca Adrian Petre a semnat cu FCSB, cota de piața a atacantului fiind de 1,3 milioane de euro

Gigi Becali a anunţat că Adrian Petre a semnat cu FCSB, cota de piața a atacantului fiind de 1,3 milioane de euro, anunță MEDIAFAX.

Gigi Becali a anunţat, la Fanatik, faptul că atacantul Adrian Petre a semnat cu FCSB.

„Gata! Am semnat cu Petre pe un an şi jumătate. Mă bucur mult că am reuşit să îl luăm”, a spus Becali.

Recent, Jimmi Nagel Jacobsen, directorul sportiv al lui Esbjerg, a anunţat că jucătorul român are acceptul conducerii clubului să negocieze cu orice echipă îşi doreşte.

Adrian Petre a ieşit din vederea antrenorului Lars Olsen, iar la meciul de vineri seara cu FC Copenhaga, el nu a făcut parte din lotul lui Esbjerg.

Potrivit transfermarkt.com, cota de piaţă a lui Adrian Petre se ridică până la 1.3 milioane de euro.