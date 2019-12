Gigi Becali a decis: Țara in care vrea sa emigreze

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a anunțat că e dispus să plece din România, pentru că vrea să trăiască într-o țară unde statul îl protejează. Becali se teme că va ajunge din nou în spatele gratiilor potrivit digisport.ro.

Becali s-a interesat să afle cum poate deveni cetățean grec: "La pușcărie m-au băgat. Au avut fetele mele 18 ani, n-am fost la niciuna la majorat. Acum ce vreți? Să nască fetele și să fiu la pușcărie? Așa vreți? Eu nu vreau asta. Mă duc unde sunt protejat. Ce țară mă protejează, acolo mă duc. Am fost în Grecia și m-am interesat. Am luat o firmă de avocatură, am plătit acolo.

Eu plec! Nu mai sunt dispus să fie familia mea batjocorită. Mă duc într-o țară unde statul mă protejează. Pe mine, statul nu mă protejează. Nu e o Românie normală, cum zice Iohannis. Nu e normal când eu am donat bani și tu spui că i-am spălat. Nu e normal când toți cei care au dus bani în offshore-uri să nu fie acuzați de spălare de bani. Eu vreau să stau liniștit", a spus Becali, în cadrul unei conferințe de presă.

Suma pentru care Gigi Becali este acuzat de spălare de bani

Gigi Becali s-a prezentat, în urmă cu o lună, în față procurorilor DNA alături de avocatul Alice Drăghici. Vasile Geambazi, nepotul său, și patronul FCSB sunt suspecți într-un dosar referitor la o afacere imobiliară, cu un teren din Voluntari.

DNA susține că Becali a spălat împreună cu nepotul său 50 de milioane de euro. Finanțatorul FCSB susține că acești bani i-a dat cadou lui Vasi Geambazi și a vorbit despre actele de caritate pe care le-a făcut.