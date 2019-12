Gigi Becali a depus actele, in Grecia: 'Am vorbit cu avocații sa iau cetațenia greceasca'

Gigi Becali a mărturisit că ar vrea să renunțe la cetățenia română, după ce Direcția Națională Anticorupție l-a pus sub acuzare pentru spălare de bani. Inițial, procurorii îi puseseră sechestru și pe avere, dar judecătorii i-au ridicat-o. De Crăciun, Becali a spus că nu renunță la cetățenia română, dar că o va lua și pe cea a Greciei.

”Am depus actele, am vorbit cu avocații să iau cetățenia grecească. Am vorbit cu avocații din Grecia. Eu nu vreau să mai fac pușcărie în România. O să am dublă cetățenie. Vreau să fac pușcărie în Grecia, m-ați înțeles? În Grecia se pune o brățară, nu faci pușcărie. Acolo faci pușcărie doar dacă dai în cap, omori. ”, a spus Gigi Becali la România TV.

În luna noiembrie, atât finanțatorul FCSB-ului cât și nepotul acestuia, Vasile Geambazi, au fost acuzați de Direcția Națională Anticorupție pentru spălare de bani.