Gigi Becali a facut anunțul in direct! Decizia luata de finanțator in plina pandemie de coronavirus

Gigi Becali vrea ca FCSB sa reia cat mai repede antrenamentele in cazul in care Liga 1 se va relua. Patronul FCSB a explicat, joi, in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" de la Pro X cum are de gand sa isi bage jucatorii in cantonament, pentru a se asigura ca acestia au conditie fizica in momentul in care campionatul ar fi reluat