Gigi Becali a facut o investitie cu care a surprins pe toata lumea! A cumparat rasaduri de pepene verde de la Dabuleni. Va scoate 4.000-5.000 de lubenite pe care e gata sa le dea de poamna. Locuitorilor din Pipera care l-au cunoscut pe talal sau, Tase. Patronul FCSB nu sta cu gandul doar la fotbal. In ultimele zile acesta a stat mai mult pe telefoane pentru un transport special. A cumparat o mie de rasaduri de pepene verde de la Dabuleni si a platit 2,5 lei pentru fiecare fir. Tirul a ajuns in fata vilei impozante, iar muncitorii au trecut imediat la treaba. Au plantat rasadurile pe o portiune de doua hectare, chiar in spatele vilei sale. Becali are si un plan bine pus la punct: va da gratis fructele lo ...