Gigi Becali a facut SCANDAL, dupa egalul in derbiul cu Dinamo: 'Istvan Kovacs este impotriva noastra'

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, şi-a îndreptat criticile după derbiul cu Dinamo asupra arbitrului de centru Istvan Kovacs.

"Pentru faptul că am jucat foarte bine, nu sunt supărat de rezultatul ăsta. Dacă nu vrea mingea să intre în poartă, ce să faci? S-a jucat aproape numai la o singură poartă. Istvan Kovacs este împotriva noastră. A dat lovitură liberă ca să nu bage Tănase mingea în poartă, de aia a fluierat. Faultul a fost în careu, a mutat lovitura din careu, unde era penalti, la vreo şapte metri de linia de 16 metri. A fost în careu şi în loc să dea penalti, a mutat şi lovitura, am dat golul, a anulat şi golul şi a mutat şi lovitura vreo şapte metri, îţi dai seama câte poate să facă Istvan Kovacs ăsta. Dar sunt mulţumit. La fiecare fază fixă, era pericol la poarta noastră, asta este o problemă la noi. Mi-a plăcut că s-a jucat numai la o singură poartă. Au avut şi ei nişte ocazii, dar s-a jucat numai la o singură poartă, eu aşa am văzut. L-a băgat pe Gnohere, dar ce a făcut? Nu avem atacant. O să inventăm un fotbal unde să se simtă bine Tănase. Ce am văzut în seara asta, îi dau dreptate lui Tănase, acolo este locul lui, unde a jucat în seara asta (n. - la mijloc), altfel luminează jocul, altfel aleargă, altfel deschide, acolo e locul lui. Să dea Coman gol la naţionala mare ca să iau banii pe el. Sunt mulţumit de joc, e greu să câştigăm noi cu Kovacs, nu putem să câştigăm pentru că nu ne lasă, inventează el şmecherii din astea mici. Cred în continuare că o să fim pe locul I la 1 decembrie. Kovacs a exagerat când a întrerupt meciul", a declarat Becali, la stadion.

FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul disputat, sâmbătă, pe teren propriu, pe Arena Naţională, cu rivala Dinamo, în etapa a XII-a a Ligii I. Partida a fost întreruptă zece minute în prima repriză din cauza incidentelor.

Au marcat: Coman '28 / Ciobotariu '9.

Derbiul a fost întrerupt în minutul 33, din cauza unor incidente şi s-a reluat după aproximativ zece minute. La un corner pe care urma să-l execute de pe partea stângă Florinel Coman, fanii dinamovişti au aruncat cu obiecte în teren şi au scandat injurii rasiste şi xenofobe la adresa jucătorului FCSB, respectiv la adresa abitrului Istvan Kovacs. Galeria dinamovistă a scandat: "Ţiganule" şi "Afară cu ungurii din ţară". Kovacs a trimis jucătorii la cabine şi meciul a fost oprit circa zece minute. Arbitrul de centru a fost şi el lovit de un obiect venit din peluza dinamovistă.