Gigi Becali a fost REFUZAT și de Antonio Conceicao: criza mare la FCSB

Antrenorul Antonio Conceicao (54 de ani) a dezvăluit faptul că şansele ca el să preia FCSB sunt zero. Marţi, 6 august, fostul antrenor al CFR-ului s-a întâlnit cu Gigi Becali, dar cei doi n-au căzut de acord, astfel că FCSB rămâne fără antrenor, potrivit Mediafax.

Conceicao a spus miercuri că el şi Becali au viziuni total diferite: "Nu cred că pot fi antrenorul lui FCSB, cu tot respectul. Am avut o întâlnire ieri cu patronul Gigi Becali, dar avem drumuri diferite, gândim diferit. Eu am drumul meu, dânsul pe al lui. Nu e supărare, nu a strigat nimeni la nimeni, ceea ce am vorbit rămâne privat, însă e o relaţie imposibilă acum.

Domnul Becali a fost foarte simpatic, este un om educat, am dialogat despre situaţia de la Steaua, doar că eu merg în stânga, dânsul în dreapta. A fost o întâlnire frumoasă, cu un om educat şi interesant. Şanse? Zero!", a spus portughezul, pentru www.gsp.ro.