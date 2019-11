Gigi Becali a ieșit de la DNA: Suntem in post, credeți ca dracii stau?

Gigi Becali a declarat marți, la ieșirea de la DNA unde a fost audiat în dosarul nepotului său, Vasile Geambazi, că este o „prigoană” de care el se bucură pentru că altfel ar înseamn că nu este „demn de Hristos”.

„Noi suntem in post. Credeti ca dracii stau?”, le-a zis Becali jurnalistilor. „Fericiti veti fi când va vor prigoni pe voi. Asta nu e prigoana? Prigoana apare la familiile crestine. Eu ma bucur, ca daca nu vine prigoana inseamna ca nu sunt demn de Hristos”, a mai spus acesta.

La sosire, întrebat dacă va fi pus sub învinuire în dosarul privind spălarea de bani în legătură cu dosarul în care a fost audiat Vasile Geambazi, Becali a răspuns: „Da, tată”. Întrebat, în continuare, dacă îi e teamă de ce se poate întâmpla cu acest dosar, Gigi Becali a fost ironic: „Mi-e frică foarte tare, tremur de frică. Am spălat bani cu nepotu-meu. S-au dus banii din contul meu în contul lui neportul meu și din contul lui nepotul la mine în cont. Am spălat bani, hai, fix, la revedere”.

În 2014, Vasile Geambazi a renunţat la despăgubirea pentru un teren de 14,7 hectare din Voluntari, dobândit prin cesiune, după ce instanţa a hotărât ca el să primească doar contravaloarea sumei plătite fostului proprietar şi 15 la sută din diferenţa până la valoarea imobilului. Persoanele care au revendicat iniţial suprafaţa respectivă îşi înstrăinaseră drepturile încă din anul 2003.

Vezi si: SURSE Alianță cu 7 partide pentru Viorica Dăncilă: nume sonore negociază cu PSD .

În anul 2011, S.C. Romcontrol S.A. a întocmit, în dosarul de despăgubire al lui Geambazi, un raport de evaluare şi a stabilit valoarea terenului la suma de 205.352.000 de lei. În 2012, Geambazi a dat în judecată Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, solicitând emiterea titlului de despăgubire. La data de 6 noiembrie 2014, Curtea de Apel Bucureşti a obligat Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (succesoarea Comisiei Centrale) să emită titlul de despăgubire în condiţiile Legii nr. 165/2013, ceea ce ar fi presupus ca valoarea imobilului să fie stabilită prin aplicarea grilei notarilor publici şi să se acorde, prin compensare în puncte, doar contravaloarea sumei plătite fostului proprietar şi 15 la sută din diferenţa până la valoarea imobilului.

În iulie 2013, Vasile Geambazi a obţinut o despăgubire de 297.630.000 de lei de la statul român, pentru un alt teren din Voluntari, de 21 de hectare, potrivit unei decizii irevocabile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).

Potrivit ANRP, Vasile Geambazi a dobândit dreptul la proprietate asupra terenului de 21,7 ha din Voluntari printr-un contract de cesiune încheiat în anul 2009. În legătură cu acest dosar, în anul 2012, instanţa a hotărât ca statul român, prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, să emită titlu de despăgubire potrivit raportului de evaluare întocmit de S.C. Business Evaluator, respectiv 297.630.000 lei.

În acest prim dosar, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a emis, în data de 27.06.2013 un titlu de despăgubire, iar ANRP a emis, în data de 20 iunie 2014, un titlu de plată pentru prima din cele cinci tranşe aferente titlului de despăgubire.