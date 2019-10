Gigi Becali a impartit bani oamenilor nevoiasi in fata casei sale

George Becali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a fost surprins in timp ce impartea un teanc de bani oamenilor nevoiasi adunati in fata palatului sau din Bucuresti. Zeci de oameni nevoiasi, bolnavi si chiar in carucioare cu rotile, s-au adunat, marti, in fata palatului lui Gigi Becali din Bucuresti. Banii lui Gigi Becali au adus linistea in Copou! Poli Iasi urma sa fie depunctata daca nu achita datoriile la finalul lunii septembrie Patronul echipei FCSB a iesit pe strada cu un teanc de bani, in bancnote de 100 de lei, pe care a inceput sa ii imparta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...