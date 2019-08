Gigi Becali a pus DOI ANTRENORI la FCSB, dupa demisia lui Bogdan Andone: Cine va conduce echipa la meciul cu Astra

Clubul de fotbal FCSB a anunţat, vineri, pe site-ul său oficial, că a reziliat de comun acord contractul cu antrenorul principal Bogdan Andone, precizând că echipa va fi condusă la partida cu Astra Giurgiu de luni, din etapa a 4-a a Ligii I, de secundul Vergil Andronache.

"FCSB şi Bogdan Andone au ajuns vineri la un acord cu privire la rezilierea contractului. Tehnicianul a condus echipa noastră în 7 partide oficiale în acest sezon, înregistrând 4 victorii, un rezultat de egalitate şi două înfrângeri. Conducerea tehnică a echipei va fi preluată, la următorul meci, cu Astra Giurgiu, de Vergil Andronache şi Dacian Nastai. Clubul nostru îi mulţumeşte lui Bogdan Andone pentru munca depusă şi îi urează mult succes în cariera de antrenor", se menţionează pe site-ul citat.

Tehnicianul Bogdan Andone şi-a anunţat demisia din funcţia de antrenor al echipei de fotbal FCSB, după ce vicecampioana a pierdut cu 2-3 meciul cu Alaşkert, joi seara, la Giurgiu, dar s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa League.

''Eu mă opresc aici, nu mă interesează banii. Trebuie să muncesc pentru ceea ce cred eu. Le mulţumesc oamenilor care au avut încredere în mine. Nu am avut timp să le dau dreptate. Vreau să le mulţumesc jucătorilor. Am avut o relaţie extraordinară cu ei. Vreau să aibă încredere ca pot ajunge în Europa League. Ştiţi dumneavoastră care sunt deciziile pe care le iau eu sau pe care le iau antrenorii de la FCSB. Nu am vrut să iau această decizie înaintea unui meci de Europa League. Urma un meci important pentru club'', a declarat Andone la conferinţa de presă de după meciul cu Alaşkert.

Vineri, finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a declarat, pentru AGERPRES, că nu ştie dacă îl va numi pe tehnicianul italian Devis Mangia ca antrenor principal după ce Bogdan Andone şi-a dat demisia. "Nu ştiu dacă va fi Mangia antrenor la Steaua. O să pun până la urmă antrenor, dar la ora asta nu ştiu pe cine. Dacă nu ştiu, nu am cum să spun cine o să fie. Nu ştiu dacă va fi Mangia", a afirmat Becali.

În vârstă de 44 de ani, Bogdan Andone a fost instalat la 4 iunie în funcţia de antrenor principal al formaţiei FCSB. El l-a înlocuit pe tehnicianul Mihai Teja, cel căruia i-a fost secund din ianuarie până în iunie la gruparea roş-albastră.