Gigi Becali anunța ca a cumparat un mijlocaș și negociaza cu Mircea Lucescu: 'L-aș vrea ca manager, un fel de Sir Alex Ferguson'

Gigi Becali anunță că a cumpărat un jucător, după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, în urma victoriei, 1-0, cu Mlada Boleslav, din Cehia. Patronul celor de la FCSB a recunoscut că negociază și aducerea unui antrenor și a abordat și venirea lui Mircea Lucescu la echipă.

”Deja am transferat un jucator, o sa-l vedeti maine. Dupa calificare, am luat un jucator. Pai, ce vrei sa facem? De unde sa dam banii? Acum o sa luam un milion pentru intrarea in play-off si cumparam de ei. O sa vedeti, il stiti pe jucator. Acopera un post deficitar. E mijlocas dreapta, extrema dreapta. Am jucat cu improvizatii. E extrema dreapta. M-am inteles si cu clubul, si cu jucatorul, tot, gata! Dar nu-l zic, asteptati pana maine, da? Maine inregistram tot. Nu mai vreau sa vorbesc, sa anunt nimic, sa supar lumea. Incercam sa incheiem si cu Thiago Ferreira. Daca vrea, bine, daca nu, sa fie sanatos.

Sunt foarte bucuros ca ne-am calificat in momente, cum ati spus dumneavoastra, extraordinar de grele. Nu poti sa nu tii cont ca ai 5 jucatori titulari care sunt accidentati! N-ai cum sa nu tii cont de asta!

Eu am avut emotii pentru calificare, dar cei de la Mlada nu m-au agitat asa de tare. Daca jucau altceva, sigur aveam si mai multe emotii.

Nu era nicio problema nici daca jucam prelungiri. Noi eram tot timpul in jumatatea adversa, mingea era la noi, ne conveneau si prelungirile. Apoi, ce rost avea sa facem schimbari?

Cel mai mult mi-au placut Pantiru si Cretu, dar toata echipa merita felicitata. Eu nu am avut nicio treaba cu schimbarile. Nici nu are rost sa raspund la aceasta intrebare.

Cine are merite? Stafful care a muncit toata saptamana asa. Daca as spune eu ceva acum, cum sa le iau eu munca oamenilor. Conteaza calificarea si munca depusa de tot stafful in aceasta saptamana. Discut numai cu romani, pentru ca nu vreau straini. E posibil ca maine sau sambata sa avem un nou antrenor. Pe Mircea Lucescu l-as vrea ca manager, un fel de Sir Alex Ferguson. Dar o sa-i propun doar dupa ce ne calificam in grupe”, a spus Gigi Becali la Pro X.