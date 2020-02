Gigi Becali anunța ca Dragos Nedelcu s-a sucit și nu mai pleaca de la FCSB: Am ramas masca! Poate asa a vrut Dumnezeu si o sa iau si mai multe milioane de euro

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat că mijlocaşul Dragoş Nedelcu s-a răzgândit şi nu mai vrea să meargă în Ungaria, la echipa MOL Vidi.

"Băiatul s-a răzgândit. A vorbit cu taică-su şi s-a răzgândit. A zis că nu a mai vrut să semneze. A făcut vizita medicală, a făcut tot, şi apoi s-a răzgândit. Aşa a zis că nu mai vrea, dar mai sunt două zile în care poate decide. Am rămas mască, dar nu am ce să fac, dacă băiatul nu vrea. Eu nu pun presiune pe oameni. Mi-a zis: Pur şi simplu, m-am răzgândit pe loc, nu am ce să reproşez celor de acolo. L-a sunat Vali Argăseală să-l întrebe: "Ăştia de la MOL Vidi sunt curioşi ce s-a întâmplat: Nea Vali, am vorbit cu tata şi m-am răzgândit!" Oricum, m-am pus de acord, dar mai e valabilă înţelegerea şi mai sunt două zile la dispoziţie. El e pe drum deja, vine la antrenament. Dacă se răzgândeşte se duce şi semnează contractul direct. Nu-i nevoie de el cu Dinamo ca să dăm 2-3 goluri cu Dinamo. Are cine să dea cu Dinamo!

Citește și: Victor Ponta iese la rampă: `Ura față de PSD e suficientă ca și combustie pentru a acoperi orice rău făcut de guvernul PNL”!

Eu nu oblig pe nimeni să plece de la club. Am acceptat oferta pentru că m-am gândit că el vrea să plece. Dar a refuzat şi, de mâine, va fi din nou la antrenamente. Nu e nicio problemă. Poate aşa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Poate el va deveni un jucător mai bun acum şi poate o să iau şi mai multe milioane de euro pe el." a declarat Gigi Becali, la Digisport.

Dragoş Nedelcu, 22 de ani, este la FCSB din vara anului 2017, după ce anterior a evoluat la FC Viitorul. Becali a plătit două milioane de euro pentru el.

Citește și: Consilierul Olguței Vasilescu răstoarnă spusele ministrului Muncii: Se trimit deja de ani de zile .