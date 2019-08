Gigi Becali anunța pe cine vrea antrenor la FCSB, dupa demisia lui Bogdan Andone

Patronul lui FCSB, Gigi Becali (61 de ani) a declarat, joi, în urma înfrângerii suferite de echipa sa în fața armenilor de la Alashkert, că presiunea și responsabilitatea pe care o avea Bogdan Andone era prea mare pentru fostul antrenor al lui FCSB.

"Eu o văd ca demnitate, omul are bun simţ şi a plecat omul. Îmi pare rău de el, că e om de calitate, dar era pălăria prea mare pentru el, n-ai ce să faci", a declarat finanțatorul lui FCSB, Gigi Becali pentru Pro X.

După ce i s-a spus că Bogdan Andone a declarat că din vina lui nu a putut face nimic pentru echipă, patronul lui FCSB a reacționat: ”Eu credeam că are bun simţ şi e băiat de calitate, dar acum mai şi vorbeşte aiurea. Am decis eu antrenamentele, am decis eu să facă ruptură musculară jucătorii? Dacă nouă jucători fac ruptură musculară, sunt eu vinovat? Le-am făcut eu anternamentele, am venit eu vreodată la antrenamente să spun cum se face? De s-au rupt nouă jucători. Bate câmpii".

Gigi Becali a mai spus că va lua legătura cu Devis Mangia în vederea ocupării postului de tehnician al lui FCSB: ”Dau şi eu nişte telefoane, fac rugăciune şi după rugăciune, mâine la liturighie, la biserică, 'Doamne, dă-mi înţelepciune pe cine să pun antrenor'. Că nu fac fără rugăciune nimic. Cer de la Domnul. Mihai Stoica mi-a zis de Mangia. Am vorbit noi astăzi, înainte de meci. Ăsta, Andone, e băiat bun, dar la un moment dat trebuie să punem antrenor. Am vorbit înainte de meci de Mangia, dar nu ne-am gândit de astăzi.”

FCSB s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa League și se va duela cu FK Mlada Boleslava.