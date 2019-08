Gigi Becali, anunț despre un jucator important al echipei: 'Man o sa revina dupa pauza cu meciurile nationalei Romaniei'

Gigi Becali promite să readucă FCSB-ul în fruntea Ligii 1! Deşi echipa trece prin cel mai greu moment, poate, din istorie, omul de afaceri pune rezultatele dezamăgitoare şi jocul slab pe seama accidentărilor din ultima perioadă, anunță MEDIAFAX.

După ce se vor întoarce jucătorii importanţi, faţa echipei se va schimba total. Pintilii abia a revenit, în timp ce Man va intra în programul normal al echipei după meciurile naţionalei României din preliminariile EURO 2020. "Eu vreau să îi asigur pe cei care nu au mintea umbrită de răutate că noi aseară nu am avut jumate de echipă, de-aia am pierdut. Când or să revină toţi, facem 15 victorii la rând! O să vedeţi cu Guimaraes ce înseamnă Panţîru şi Creţu in benzi! Când or să joace Man, Tănase, Coman, Pintilii, Creţu şi Panţîru...o să fim Ajax de România! Man o să revină după pauza cu meciurile naţionalei", a spus Becali la Pro X. FCSB a ajuns la al patrulea meci consecutiv pierdut în Liga 1, duminică, pe teren propriu cu Poli Iaşi.

Ultimele 5 meciuri ale FCSB-ului în Liga 1:

vs. Sepsi (deplasare) 0-0

vs. Botoşani (acasă) 0-2

vs. Astra (deplasare) 1-2

vs. Voluntari (acasă) 1-3

vs. Poli Iaşi (acasă) 1-2

Următorul meci oficial al FCSB-ului are loc joi, în turul play-off-ului Europa League, împotriva portughezilor de la Guimaraes.