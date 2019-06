Gigi Becali are propriul scenariu in privinta lui Ianis Hagi: „Eu asa as face daca ar fi baiatul meu. As lua 200 de milioane!”

Ianis Hagi 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ianis Hagi (20 de ani) e cel mai curtat fotbalist roman al momentului. Gigi Becali a oferit cateva scenerii considerate de succes in privinta „decarului” de la Viitorul. Notorietatea lui Ianis Hagi a atins cote nebanuite. Presa internationala il vede facand pasul la unul dintre colosii continentului, Barcelona sau Bayern Munchen. Gigi Becali are insa propria varianta in privinta viitorului sau „Din punct de vedere valoric Ianis e peste aia din afara. Eu, daca eram in locul lui Gica, il mai tineam doi ani si il vindeam cu 100 de milioane. Poate luam si 200 de milioane. El, acum, l-ar vinde cu 7, 8 milioane de euro. Cand ai o asa «perla», mai ales ca e baiatul tau, cum sa i ...