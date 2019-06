Gigi Becali castiga un nou proces cu statul deschis pentru o suma uriasa

gigi becali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Finantatorul FCSB mai castiga un proces cu statul deschis pentru o suma uriasa. Gigi Becali scapa de plata a 320.000 de euro. Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti i-au dat dreptate in dosarul in care Casa de Asigurari de Sanatate Ilfov i-a cerut lui Gigi Becali sa achite 320.000 de euro, contributii la fondul de asigurari, dupa ce a efectuat mai multe tranzactii imobiliare. Banii reprezentau contributia la fondul de asigurari dupa ce a efectuat intre 2009-2012 mai multe tranzactii imobiliare. Suma reprezinta cota de 5,5% din sumele obtinute, insa Gigi Becali a declarat ca nu va achita aceasta suma, pentru ca in perioada in care a stat in inchisoare nu a beneficiat de servicii medicale. FCSB a incepu ...