Gigi Becali, din nou in fata judecatorilor. Ce s-a intamplat cu patronul FCSB

Patronul FCSB, Gigi Becali, vine in fata unui complet de judecata, intr-un dosar care are legatura cu ANAF. La mijloc e vorba de jumatate de milion de euro. Becali a deschis un proces impotriva reprezentantilor ANAF si trebuie sa se prezinte peste cateva zile la Tribunalul Bucuresti pentru a demonstra cu probe ca cele sesizate de el sunt reale. S-a ajuns aici dupa ce afaceristul din Pipera a cerut rambursare de TVA in valoare de 500.000 de euro de la statul roman, iar suma ar fi trebuit sa ajunga in contul lui inca din 2011. Mesajul fanilor portughezi pentru Gigi Becali: 'Taie-ti capul, idiotule!' Acesta nu este singurul proces in care este implicat Gigi Becali. El a mai solicitat blocarea ...