Gigi Becali, dupa ce a caștigat FCSB Cupa Romaniei: 'Nu ma mai intereseaza campionatul, eu plec la manastire'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, miercuri, după ce echipa lui a câştigat Cupa României, că nu-l mai interesează campionatul şi că pleacă la mănăstire, potrivit news.ro.

"Avem 1000.000 de la sponsor şi cu încă vreo 300.000, 400.000. Nu ştiu nimic de Man la Monaco, habar n-am, poveşti, poveşti. Acum am luat 4000.000, sunt buni şi ăştia. Antrenorul face (n.r. - schimbările şi echipa). Ascultare era cu Bogdan (n.r. - Vintilă), ăsta (n.r. - Anton Petrea) nu ştiu dacă e cu biserica, n-am vorbit cu el prea multe. L-am întâlnit, l-am salutat şi atât. Nuuu ((n.r. - nu-i impune schimbări)! Stai să vedem. Nu mă bag deocamdată, doar atât i-am spus, să facă antrenamente în aşa fel încât jucătorii când ajung acasă să nu le ardă de nimic, decât de somn. Când pun prietenele mâna pe ei, să spună: Lasă-mă în pace, că mi-e somn! Care meciuri acum? Ce contează? Meciurile astea 9n.r. - din Liga I) nu mă mai interesează, eu plec la mănăstire, să facă ce vor. Nu mă bag eu, să facă ce vor ei, Petrea şi cu Neubert. Nu mă mai bag, nu mă mai interesează în niciun fel. Gata, la revedere, ce să mă mai intereseze? Nu mă mai bag, nu mă mai interesează, plec la mănăstire, să facă ce vor. Pentru mine, da (n.r. - s-a terminat sezonul), nu mă mai interesează. Să facă cum vor, echipa cum vor, schimbările cum vor, ce vor ei! Nu mi-a prea plăcut (n.r. - echipa), decât de Man mi-a plăcut. Coman a vrut, dar în prima repriză nu prea a vrut. În a doua repriză a mai mişcat. Eu i-am spus că Mirel nu îl ia la echipa naţională dacă nu face faza defensivă. Man şi când joacă echipa prost tot face ceva, tot timpul. Am lua trofeul, pac, am luat 400.000 în seara asta, avem asigurate cupele europene, la revedere! Primă? Pentru ce? 400.000 la mine, la buzunar, strângem bani pentru zile negre. Nu dau bani decât când se câştigă bani, ăştia 4000.000 sunt cheltuielile mele. Au contract, eu respect contractul. Salariile rămân înjumătăţite până în septembrie, după aia revin la normal", a declarat Becali, la Digi Sport.

FCSB a câştigat Cupa României, primul trofeu după cinci ani, după ce a învins, miercuri, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe. Golul a fost marcat de Denis Man, în minutul 65, după o gravă eroare defensivă a adversarilor. FCSB a cucerit ultima dată trofeul în 2015, an în care a reuşit eventul. Acesta a fost primul meci al noului antrenor al FCSB, Anton Petrea, care l-a înlocuit pe Bogdan Argeş Vintilă.

Bouhenna (Sepsi) a fost eliminat, în minutul 80, după ce a primit al doilea cartonaş galben.

În urma acestui succes, FCSB şi FC Botoşani şi-au asigurat participarea în preliminariile Ligii Europa, sezonul viitor.