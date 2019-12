Gigi Becali, dupa victoria cu Gaz Metan Mediaș: 'M-a surprins schimbarea lui Gnohere cu Moruțan, Bizonul chiar m-a mulțumit cum a jucat'

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a declarat sâmbătă, după victoria obținută de FCSB în fața lui Gaz Metan Mediaș, scor 2-0, că, dacă rezultatul ar fi fost în favoarea Mediașului, l-ar fi taxat pe Bogdan Vintilă pentru înlocuirea lui Harlem Gnohere cu Olimpiu Moruțan, potrivit Mediafax.

”M-a surprins schimbarea lui Gnohere cu Moruțan, deoarece pe mine unul Bizonul chiar m-a mulțumit cum a jucat. Ce vreți să facă mai mult? Nu știm toți că are kilograme în plus? Acum ce mai comentăm? Nu știu ce a declarat Vintilă după meci despre Gnohere, că nu am stat să mă uit. Dar mie Bogdan nu mi-a spus că l-a scos că nu a respectat anumite sarcini de joc. E treaba lui Vintilă ce v-a spus vouă”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

”Până la urmă a ieșit bine, deci pot să-i spun bravo lui Vintilă. Pe mine mă interesează când mă uit la finalul meciului și văd cât indică tabela de marcaj. Erau foarte importante cele trei puncte pentru noi, deoarece trebuie să punem presiune pe CFR Cluj. Dar dacă tabela nu era așa după schimbarea lui Gnohere, atunci era o mare problemă. Nu mai am chef de pași greșiți, iar eu nu glumesc cu nimeni. Nu mai este de joacă”, a mai spus patronul roș-albaștrilor.

În clasamentul Ligii 1, FCSB se află pe locul 4, cu un total de 33 de puncte, la 5 puncte diferență față de liderul CFR Cluj.