Gigi Becali face noi schimbari la FCSB. A cumparat un mijlocas si negociaza cu Mircea Lucescu: "L-as vrea ca manager, un fel de Sir Alex Ferguson"

Gigi Becali anunta ca a cumparat un jucator, dupa ce FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League, in urma victoriei, 1-0, cu Mlada Boleslav, din Cehia. Patronul celor de la FCSB a recunoscut ca negociaza si aducerea unui antrenor si a abordat si venirea lui Mircea Lucescu la echipa. "Deja am transferat un jucator, o sa-l vedeti maine. Dupa calificare, am luat un jucator. Pai, ce vrei sa facem? De unde sa dam banii? Acum o sa luam un milion pentru intrarea in play-off si cumparam de ei. O sa vedeti, il stiti pe jucator. Acopera un post deficitar. E mijlocas dreapta, extrema dreapta. Am jucat cu improvizatii. E extrema dreapta. M-am inteles si cu clubul, si cu jucatorul, tot, gata! Dar nu-l zic, ...