Gigi Becali face orice pentru a-l convinge pe Alex Pașcanu sa vina la FCSB: 'Ii aduc si familia. Le fac si o ferma daca e'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, că doreşte să-l transfere pe fundaşul Alexandru Paşcanu (20 de ani) de la Leicester, fiind dispus să-i readucă în România familia fotbalistului pentru a-l convinge, scrie news.ro.

"Eu ştiu că vorbeşte MM. Am luat legătura cu ei. Nu ştiu, negociază şi cu CFR-ul, el pune nişte condiţii că vrea să joace titular. Nu am negociat eu. Îmi place de el cum vorbeşte, e băiat deştept. Îmi place şi figura lui, are faţă luminoasă. Dacă vine al FCSB, nu-i mai las să mai muncească (n.r. - familia). Îi aduc şi familia, la revedere. Dacă câştigă baiatul bine şi are perspectivă, ce rost are să mai muncească? Ce să-ţi placă să munceşti la stăpân? Le fac şi o fermă dacă e. Le fac o fermă numai să-l iau pe Paşcanu", a declarat Becali, la ProX.

Internaţionalul de tineret Alexandru Paşcanu a declarat, într-un interviu pentru Telekom Sport, că familia lui este de 19 de ani în Anglia şi munceşte într-o fermă.