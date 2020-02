Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului, a dezvaluit ca dinamovistul sau preferat este Deian Sorescu

Gigi Becali, finanţatorul FCSB-ului, a dezvăluit că dinamovistul său preferat este Deian Sorescu. Cu toate acestea, Becali spune că nu vrea să îl cumpere pe atacantul celor din Ștefan cel Mare, anunță MEDIAFAX.

Gigi Becali a dezvăluit că Deian Sorescu este preferatul său de la Dinamo, dar nu îşi doreşte să îl achiziţioneze pe atacantul din Ștefan cel Mare.

Deian Sorescu este cotat la aproximativ 700.000 de euro și a mai evoluat și la Poli Timişoara.

În acest sezon, Sorescu a marcat şase goluri şi a oferit şase pase decisive.

Becali l-a remarcat şi pe atacantul Diego Fabbrini. Mijlocaşul cotat la 800.000 de euro a oferit o pasă decisivă în acest sezon şi nu a marcat niciun gol.

Fabrinni a lipsit o parte din acest sezon după ce a suferit o accidentare la gleznă în timpul meciului din tur cu Astra Giurgiu.

„Îmi place de Sorescu (Deian – n.r.). Îmi place cum joacă, nu să îl cumpăr. Fabbrini are ceva, e talentat, dar a plecat cu coada între picioare de peste tot de unde a jucat. Înseamnă că e ceva în neregulă. Are momente când driblează, dar cu noi nu va atinge prea mult mingea. Nu are forţă”, a spus Gigi Becali la PRO X.

Partida dintre Dinamo Bucureşti şi FCSB va avea loc duminică, de la 20.00.