Gigi Becali și-a desființat jucatorii, dupa ce FCSB a fost ELIMINATA din Europa League: 'Nu inteleg nimic'

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seară, că echipa sa nu este una de bărbaţi, ci una de băieţi, subliniind că el este singurul vinovat pentru situaţia formaţiei şi ratarea calificării în grupele Ligii Europa.

"Îmi cer scuze faţă de Guimaraes, nu am crezut că sunt echipa care sunt. Noi am fost prea slabi. Tănase a fost slab, Coman... Vână e emotiv. Problema este toată echipa, nu este de bărbaţi, ci de băieţi. Dacă îi prindea CFR-ul pe ăştia..îţi dai seama...Uitaţi-vă la kilometrii lui Tănase şi Coman şi asta spune tot. Părerea mea că maxim nouă kilometri. La un meci ca ăsta minim 12 kilometri trebuie să alergi.

Cred că e chestie de pregătire şi nu au curaj să se arate. Pintilii are vreo 4-5 kile în plus. Eu sunt de vină pentru că trebuia să mă interesez de mai mult timp. Nu are rost să dau vina pe unul sau altul, eu sunt vinovatul. Ştiam că nu am preparator fizic, şi cu asta basta. Nu mai am ce să mai salvez, asta este situaţia.. E un meci de fotbal, am ieşit din Europa, nu a murit un om. Nu afectează cu nimic rezultatul ăsta, iau bani destui, mai pun şi eu unu sau două milioane. Aşa de slabi şi adormiţi pe teren nu am fost niciodată, am jucat cu Chelsea, cu City, cu Ajax, nu am fost atât de slabi. Nu înţeleg nimic.

Bogdan Vintilă nu are nicio vină. Cei ce se bucură, se bucură degeaba, eu am luat un milion de euro acum. Cred că a fost lipsă de profesionalism la club. Viitorul sau Craiova s-ar fi calificat cu Vitoria Guimaraes. M-au mulţumit Planici şi Panţîru. O să plece cine vrea să plece, Marc, Gikiweicz, Belu, să vedem, că e posibil să-i dăm, chiar şi Salomao să plece. Avem prea mulţi jucători, credeam că vom intra în grupe. Dacă jucăm ca azi, nu prindem play-off-ul. Dacă aş da timpul înapoi, aş dori să fi avut unii jucători, aş avea grijă la conducători, care au făcut totul terci", a declarat Becali la Pro X.

Formaţia FCSB a fost eliminată, joi seară, în play-off-ul Ligii Europa, fiind învinsă cu scorul de 1-0 de Vitoria Guimaraes, în deplasare, în manşa secundă a fazei care precede grupele competiţiei.

În tur, scorul a fost egal, 0-0.

Golul a fost marcat de Tapsoba, în minutul 53, dintr-un penalti acordat pentru un fault al lui Roman la Davidson.

