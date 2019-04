Gigi Becali: 'Ianis Hagi este mai bun capitan ca toti capitanii pe care-i am eu la ora actuala'

Fiorentina l-a achiziţionat pe Ianis Hagi, în 2016, cu două milioane de euro. După ce a jucat puţin la echipa mare, apoi în Primavera, în ianuarie 2018, Ianis a revenit la Viitorul. Gică Hagi s-a înţeles cu italienii să-l răscumpere pe fiul său cu aceeaşi sumă plătită de echipă, dar în rate, relatează prosport.ro, informează Mediafax.

"Eu cred că Ianis Hagi, dacă pleacă de la Viitorul, o va face pe 3- 4 milioane euro. Dar într-un an, dacă pleacă de la Steaua, iau 40-50 de milioane. Lui Gică îi dau 3 şi 20% din 50, adică îi mai dau 13. Deci, 16 milioane în total. Ianis e copilul lui Gică, e averea lui. Eu dacă-l iau mâine pe Ianis, îl pun direct căpitan. Ştiţi de ce? Ianis are personalitate de căpitan! Ianis e chiar mai bun căpitan decât tatăl lui. Deci dacă l-aş lua, direct căpitan! El poate să conducă echipa din teren. Mai bun căpitan ca toţi căpitanii pe care-i am eu la ora asta e Ianis! Aşa-l văd eu! Nu am discutat niciodată cu Gică de un eventual transfer. Am vorbit, aşa, în glumă. Eu cred că în Belgia sau în altă parte, unde merge, poate să dea şi chix", spunea Gigi Becali.

Gică Hagi a anunţat: "E adevărat că are oferte din Spania, din Italia, din Belgia, din toate ţările. E foarte curtat, există interes de peste tot. Să vedem cum ne mişcăm. Depinde cât de repede se vor mişca cluburile care vor să îl ia. Eu zic că din vară pleacă".