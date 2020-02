Gigi Becali ii critica dur jucatorii FCSB si pe antrenorul Bogdan Arges Vintila, dupa infrangerea cu CFR Cluj

Patronul FCSB, Gigi Becali, şi-a criticat dur jucătorii şi pe antrenorul Bogdan Argeş Vintilă după înfrângerea, scor 0-1, din meciul cu CFR Cluj, potrivit news.ro.

"Patronul FCSB spune adevărul despre ce e vorba. El îşi apără echipa lui şi jucătorii lui, acum o săptămână, acum două săptămâni, că avem valoare. Dar patronul FCSB când vede adevărul, spune adevărul. Şi adevărul pe care patronul FCSB îl spune e că nu ai cum să câştigi când nu ai un şut pe poartă. Nu ai cum să câştigi când pierzi toate duelurile şi pe CFR nu poţi să o baţi niciodată. În seara asta, au jucat nişte copii cu nişte bărbaţi. Asta i-am zis şi lui Coman: ce comentezi tu arbitrul? Ce ţi-a făcut arbitrul? Dar de ce nu e normal? Că a arbitrat omul foarte bine. A dat un roşu. Ce dacă a dat? Roşul ăla v-a bătut pe voi? Trebuia să fie vreo 4-0, băi! Cum nu joacă CFR-ul? Din moment ce a avut 3-4 ocazii de a marca şi noi niciuna înseamnă că joacă CFR-ul. Ăsta-i fotbal, aici nu e la circ, cine jonglează mingea. I-am zis lui Coman: tu eşti la circ, să jonglezi mingea sau să driblezi, că eşti tu Neymar? Aici e fotbal, cine câştigă. Câştigă bărbaţii. Când o să fiţi şi voi bărbaţi, o să câştigaţi. Ce minge lungă, mă, pasează! Ca să te adaptezi, trebuie să fii bărbat. Dacă Oaidă tremura, Moruţan tremura, Nedelcu... Bine, Nedelcu nu e problemă, că el e Maradona, pasează din prima, e prea mare fotbalist ca să fie concentrat. Nu poţi să câştigi aşa. Nu-i fac praf, spun adevărul. I-am spus şi impresarului lui Moruţan: băi, cumperi maşină de 100.000, tu, Moruţane! De la maşină nu a jucat. Dacă el are maşină de 100.000. Ce eşti tu, mă, peşte? Seria 8 BMW... Aici e caracterul lor, e treaba lor ce fac cu banii, dar numai că se răsfrânge la meci. Olaru o să fie fotbalist pentru că nu îşi ia maşină de 100.000. E cuminte. Dar de fapt eu cred că a făcut echipa greşit Vintilă. Mă refer şi la Momcilovici, şi la cei trei mijlocaşi. El mi-a spus echipa, o ştiam, am fost de acord cu el, sunt şi eu vinovat, nu zic, dar trebuia să jucăm cu jucători de luptă, de război, ăsta era un meci de război. Dacă era Ovidiu Popescu era altceva. Man mi-a plăcut de el, dar nu avea ce să facă singur. În rest, toţi ceilalţi... Momcilovici era pe altă planetă. Gnohere trebuia să fie folosit dacă l-a băgat antrenorul. Foarte bine a făcut, să încerce poate marcăm un gol. Asta e, are kilograme, poate să joace un sfert de oră. Campionat nu poţi lua cu FCSB, asta e părerea mea, acum. Ne batem la campionat, că o să-i batem pe Voluntari şi o să rămânem la cinci puncte, dar nu poţi să-i baţi pe CFR în play-off. Trebuie să ne luăm adio de la campionat, pentru că nu ai cum să-i baţi cu copii. Când or creşte peste un an, doi, poate or să câştige campionatul, dar anul acesta nu văd, nu cred, dacă nu dai un şut pe poartă cu contracandidata ta. Aşa joc slab niciodată nu am avut, sunt în fotbal de 15 ani, jucând cu contracandidata. Nu am avut mingea din primul minut, am stat numai în careu. Noi nu avem în primul rând fundaşi centrali. Mie nu-mi place nici Planici, are momente când joacă extraordinar, are momente când e pe altă palnetă. A greşi la mingea aia, el dormea, trebuia să fie pregătit să primească. Şi Nedelcu, care vrea să arate calitatea lui tehnică şi cât e el de Maradona. Te dau la unguri şi scap de tine! Acum, la revedere. Au făcut ăia ofertă de două milioane şi eu am zis două jumătate. Mâine îl dau cu două. Dacă nu mai vor, să fie sănătoşi! Moruţan să mai stea o tură, la revedere, să se plimbe puţin cu maşina, că pe teren nu mai intră. Acum mă implic eu. Măi Moruţane, aveam mare încredere în tine şi mai am încă, dar mai aşteaptă puţin, du-te şi te plimbă cu maşina aia de o sută de mii, că o să stai pe bancă, rezervă. Ca să-i învăţ minte. Stai să vedem, că îmi pun o întrebare şi cu Florinel Coman. Nu vreau să-l întrerupt, poate a prins o zi slabă. Dar Moruţan, plimbă-te cu maşina, că ai luat maşină de 100.000! A pierdut toate mingile. Are maşină de 100.000, de peşte, el. El are maşină de peşte", a declarat Becali, la DigiSport.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FCSB, într-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, în care de la oaspeţi a fost eliminat Bogdan Planic.

Golul a fost marcat de Vinicius, în minutul 79, cu un şut din afara careului, după o lovitură liberă. Cu două minute mai devreme (’77), de la FCSB a fost eliminat Planici pentru o intervenţie dură la Deac, considerată a fi fost făcută în postura de ultim apărător.