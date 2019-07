Gigi Becali il inlocuiește pe Ioan Hora cu polonezul Lukasz Gikiewicz

Gigi Becali este nemulţumit de prestaţiile lui Ioan Hora în acest debut de sezon. Cum Harlem Gnohere e sărit de o bună perioadă de timp din schemă, din cauza unei accdentări, omul de afaceri vrea să aducă un nou atacant, potrivit Mediafax.

Chiar el a recunoscut că până joi fotbalistul va ajunge în România, iar acum s-a aflat şi numele lui. Potrivit gsp.ro, Lukasz Gikiewicz (31 de ani) este atacantul la care face referire Gigi Becali. Polonezul se află în acest moment sub contract cu formaţia Hajer (Araba Saudită). ”Azi sau mâine iau doi sau trei jucători. Mâine o să vină un atacant polonez, mi l-a propus cineva. O să aduc un fundaş stânga şi dreapta din România. Nu îl ştiţi pe polonez. A vrut Edi Iordănescu să îl ia Gaz Metan, dar nu s-au mai înţeles. Am zis că îl iau eu şi îi fac contract pe performanţă. Are 30 de ani şi 1,90 metri. Nu ştiu cum îl cheamă. Lukasz M cred”, a declarat Becali la Pro X.

Atacantul de 1.88 m a jucat o bună perioadă de timp în ţara natală (2006-2013), timp în care a fost legitimat la mai multe echipe, printre care se numără şi Polonia Bytom, LKS Lods şi Slask Wroclaw. În 2013 a plecat din Polonia şi a trecut prin mai multe campionate. A fost legitimat, printre altele, la Omonia Nicosia, AEL Limassol (ambele din Cipru), Levski Sofia (Bulgaria), Al-Wahda (Arabia Saudită), Ratchaburi (Thailanda) sau Al-Faialy (Iordania).

Cel mai bun randament l-a dat la Slask Wroclaw, unde a marcat 13 goluri şi a oferit 9 pase decisive în 73 de partide. La ora actuală, Transfermarkt îl cotează la 225.000 de euro.